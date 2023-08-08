Не робіть так: п’ять помилок, через які пральна машина ламається і смердить

Пральна машина прослужить довше, якщо дотримуватися простих правил

Домогосподарства часто припускаються помилок при використанні пральної машини, включаючи перевантаження білизною. Щоб "помічниця" працювала справно і довго, варто знати про важливі нюанси.

Зверніть увагу на п’ять речей, через які пральна машина ламається і смердить. Про це розповідає Express.

Речі у кишенях

Металеві предмети, такі як монети, ключі та гвинти, що знаходяться в кишенях речей, можуть пошкодити барабан пральної машини. Тоді як жувальна гумка і серветки засмічують слив.

Залишений мокрий одяг

Якщо не забрати мокрий одяг після закінчення прання, а залишити в пральній машині на тривалий час, то може утворитися пліснява. Саме з цієї причини виникає сморід.

Занадто багато білизни

Не варто перевантажувати барабан пральної машини. Це перешкоджає ретельному очищенню одягу. Рекомендується заповнювати барабан приблизно на 80%.

Занадто часті прання

Чим інтенсивніше ви використовуєте пральну машину, тим швидше скорочується термін служби. Прання речей при нижчій температурі, коротший за часом режим та використання тільки при повному завантаженні продовжить "життя" вашої машини.

Ігнорування інструкції

При покупці нової побутової техніки, у тому числі пральної машини, важливо ознайомитися з інструкцією з догляду, що додається до неї. Так ви знатимете, який мийний засіб використовувати, та будь-яку іншу важливу інформацію про догляд за приладом.

Раніше "Телеграф" розповідав, за якої температури потрібно прати білизну, щоб убити всіх бактерій і пилових кліщів. А ще ми писали, як усунути неприємний запах у пральній машині за допомогою простого трюку.