Який засіб розпорошити в будинку, щоб відлякати павуків: незвичайний спосіб

Впоратися з павуками можна без хімікатів

Комахи можуть завдавати багато незручностей в будинку як людям, так і вихованцям. Одна з найчастіших проблем – всюдисущі павуки, але їх можна просто відлякати без агресивних репелентів.

Щоб позбутися павуків, використовуйте натуральний засіб — олію перцевої м’яти. Ефективним лайфхаком поділилося видання Express.

Один натуральний аромат вирішить проблему з павуками. Виявилося, що комахи "бояться" перцевої м’яти. Щоб злякати павукоподібних, ви можете додати кілька крапель олії перцевої м’яти у воду в пульверизатор, а потім розпорошити в помешканні. У кімнатах пахнутиме свіжістю, а на павуків не буде й натяку.

Приготувати спрей для відлякування павуків легко власноруч. Просто змішайте воду та олію перцевої м’яти в рівних частинах. Розпорошуйте рідину там, де найчастіше помічали комах, приділіть увагу вентиляційним отворам. Павуки не люблять запах цієї рослини, тому це екологічний спосіб подолати небажаних гостей у будинку.

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