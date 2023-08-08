Крани у ванній та на кухні заблищать як нові: просто використовуйте ці засоби

Наліт на кранах, як мінімум, виглядає не эстетично

Кухню та ванну кімнату необхідно тримати в чистоті, тому що на багатьох поверхнях може з’явитися пліснява та наліт. Залежно від жорсткості води через кілька тижнів або місяців використання на кранах з’являються плями.

У матеріалі OBOZREVATEL експерти підказали кілька способів, які допоможуть без додаткових витрат позбавитися проблеми. Знадобиться всього три засоби, які можна знайти у себе на кухні.

Як очистити крани від нальоту

Оцет

Візьміть чисту губку або ганчірку, нанесіть трохи звичайного оцту та ретельно протріть необхідні поверхні. Якщо на крані утворилося багато нальоту і в кілька шарів, тоді намочіть оцтом паперовий рушник, накрийте забруднену ділянку і залиште так на ніч. А вранці зніміть та протріть чистою губкою з водою.

Лимон

Якщо ви не хочете, щоб вся кухня та ванна насочилися запахом оцту, тому що він багатьом не подобається, тоді у боротьбі з нальотом допоможе лимон. Намочіть губку в лимонному соку та протріть поверхні. Можна взяти 40-50 г лимонної кислоти, розбавити в літрі теплої води, змочити ганчірку і протерти крани.

Сода

Ще один ефективний помічник у боротьбі із плямами. Візьміть 3 чайні ложки суміші, розчиніть у 100 мл теплої води, ретельно перемішайте, щоб вийшла пастоподібна консистенція. Нанесіть її на "проблемні" ділянки та залиште на пару годин. Потім змийте теплою водою.

"Телеграф" писав раніше, як за допомогою бюджетного засобу позбавити унітаз від нальоту. Експерти поділилися корисним лайфхаком.