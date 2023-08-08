Готуємося до нових блекаутів: як зібрати "тривожну валізку" на цей випадок

Перебої зі світлом цієї зими можуть бути ще сильнішими, ніж минулою

Тепла пора року підходить до свого завершення, а до зими залишилося не так багато часу. А це означає, що українці знову можуть зіткнутися з відключеннями світла, які, за прогнозами, цього року будуть тривалішими.

Як розповів голова Всеукраїнської спілки парамедиків України Ярослав Ус, на випадок тривалих відключень світла, води та опалення необхідно зібрати невелику "тривожну валізку".

Найперше експерт рекомендує подумати про те, щоб не залишатися без зв’язку із зовнішнім світом. І якщо забезпечити безперебійний зв’язок у цих умовах дуже складно, то купити радіо на батарейках може кожен. Цей пристрій дозволить дізнаватися про важливі новини і залишатися в курсі того, що відбувається.

У "тривожній валізці" на випадок блекауту також повинні бути:

ліхтарик;

батарейки;

пауербанк;

газовий пальник з балоном і датчик чадного газу до нього.

Якщо у вас минулого року були перебої з опаленням, то очевидно, що вони будуть і в цьому, а тому, якщо ви відкладали покупку термобілизни або спальника, то зараз саме час.

Важливо також подбати про запас питної та технічної води, тому перед настанням холодів варто набрати її на всю тару, яка є в будинку.

Ще один важливий пункт, про який точно не варто забувати, це ліки. Оскільки взимку можуть бути перебої з логістикою, сформувати аптечку необхідно вже зараз, особливо якщо у вас є хронічні захворювання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про десять корисних порад, які стануть у пригоді у разі відключення електроенергії в будинках.