Відсувати меблі не доведеться: як прибрати у важкодоступних куточках квартири

Спритний спосіб навести лад повсюди

Хазяйки намагаються постійно підтримувати в будинку чистоту. Щоб видалити пил абсолютно у всіх куточках квартири, доводиться відсувати меблі. Але завдяки нехитрому пристрою можна обійтися без таких складнощів.

У кожному інтер’єрі є місця, куди проблематично дістатися ганчіркою та навіть шваброю. Прибрати пил та забруднення в таких куточках можна завдяки лайфхаку із шампуром (або іншим схожим предметом) та губками для миття посуду.

На шампур потрібно нанизати 2-3 поролонові губки для миття посуду. Проколювати їх потрібно у горизонтальному положенні. Отриманий інструмент для прибирання потрібно змочити водою або миючим засобом і прочистити важкодоступні місця з його допомогою.

Такий інструмент допоможе без проблем відмити плінтуси, високі полиці та інші ділянки, які знаходяться не у вільному доступі.

Раніше "Телеграф" ділився методом, завдяки якому пил у квартирі доведеться прибирати значно рідше.