Просто додайте в барабан: яка спеція допоможе відновити чорний колір одягу

Цей лайфхак допоможе перетворити свої речі на нові

Під час процесу прання важливо враховувати безліч нюансів, наприклад правильну температуру, щоб речі не втратили свій колір. Але якщо це вже сталося, тоді можна скористатися простими, але ефективними лайфхаками, щоб повернути одягу первозданний вигляд.

У матеріалі "24 каналу" експерти розповіли, що відновити чорний колір речам можна за допомогою спеції, яка знайдеться у кожного на кухні. Йдеться про звичайний мелений чорний горошок, який додають у різні страви.

Як повернути чорний колір одягу після прання

Завдяки такому лайфхаку ви зможете з легкістю перетворити речі на нові. Але додавати чорний перець при кожному пранні не потрібно. Щоб зберегти колір чорним речам, достатньо взяти одну чайну ложку спеції та всипати прямо в барабан (має вистачити на 5 прань). Також додайте порошок або інший мийний засіб та увімкніть стандартний режим, але з температурою не менше 40 градусів. Експерти кажуть, що спеція допоможе повернути тканинам первозданний вигляд і одяг після прання перестане линяти.

Ще чорний колір можна повернути речам за допомогою оцту, його потрібно розмішати з холодною водою та опустити у розчин одяг на 30 хвилин. Після цього його слід випрати у звичному режимі. Також рекомендується використовувати сіль. Столову ложку приправи потрібно розвести в 1 літрі води й в отриманому розчині залишити речі на годину, а потім випрати в пральній машинці.

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