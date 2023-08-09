Один інгредієнт із кухні приховає сивину: що потрібно зробити

Натуральний барвник замаскує сиві волоски брів

Деякі жінки сприймають сивину брів як природний процес і не маскують її, але для інших це справжня проблема.

Замаскувати сиві волоски брів можна за допомогою косметичних засобів, але тоді процедуру потрібно проводити щодня. Найзручніше пофарбувати брови, щоб забути про проблему на деякий час. Тим більше зробити це можна в домашніх умовах, використовуючи натуральний інгредієнт, який є майже в кожній кухні.

Про те, як приховати сивину за допомогою натуральних засобів, пише Elespanol.

Як пофарбувати сиві брови в домашніх умовах

Нагадаємо, що перед застосуванням будь-яких засобів їх потрібно протестувати на невеликій ділянці шкіри, щоб переконатися у відсутності алергії. Якщо реакції немає, можна розпочинати фарбування.

Для приготування натурального барвника знадобиться:

мелена кава;

гаряча вода;

кокосова олія;

ватний диск.

Підготовка та застосування:

Залийте міцну мелену каву гарячою водою і дайте їй охолонути. Змішайте кавову гущу з кокосовим маслом, щоб вийшла густа паста. Нанесіть кавову пасту та кокосове масло на брови ватною паличкою або диском. Залишіть засіб діяти на 20-30 хвилин. Акуратно протріть брови вологим ватним диском або змийте теплою водою. Нанесіть невелику кількість кокосової олії на брови, щоб зволожити їх.

Замість кокосової олії можна використовувати йогурт без добавок чи мед. Залежно від компонентів виходитиме різний відтінок брів.

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