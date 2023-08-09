Без смердючого оцту: як за 20 хвилин прибрати вапняний наліт із чайника

Не забувайте чистити чайник, щоб пити смачні напої

Вапняний наліт часто стає проблемою. Відкладення білого кольору можна помітити не лише на крані у ванній або кухні, а й усередині чайника, тому важливо регулярно очищати прилад.

Щоб прибрати наліт та накип із чайника, скористайтесь простим, але ефективним лайфхаком. Про це розповідає Express.

Періодично всередині чайника накопичується вапняний наліт. Багато домогосподарств очищають його оцтом, але цей засіб може залишати неприємний запах. Тому є альтернативний спосіб очищення чайника від накипу.

Щоб у чайнику не було нальоту та накипу, переверніть один трюк із лимонною кислотою. Цей продукт забезпечить ефективність, завдяки чому пристрій буде чистим, щоб ви могли пити смачні напої.

Як очистити чайник від нальоту та накипу

Перший спосіб: змішайте лимонну кислоту з водою, нанесіть зубною щіткою на внутрішню поверхню чайника, залиште на 20 хвилин. Після цього ретельно промийте прилад.

Другий спосіб:

додайте одну столову ложку лимонної кислоти та залийте чайник на половину водою; доведіть до кипіння, залиште на кілька хвилин; злийте воду і промийте чайник.

Раніше "Телеграф" писав, які поверхні у будинку заборонено мити оцтом. Дешевий засіб може навіть зіпсувати деяку побутову техніку.