Буде як нова: чим почистити подушку, щоб прибрати жовті плями та неприємний запах

Повернути подушці свіжий вигляд можна без хімікатів із магазину

Деякі подушки можна поміщати у пральну машину, але іноді простіше провести чищення без цього приладу. Необхідний засіб для видалення жовтих плям знайдеться у кухонній шафі.

Повернути білизну та свіжий вигляд подушкам допоможе простий лайфхак. Про це пише видання Express.

Згодом подушки сіріють та жовтіють. На поверхні накопичуються омертвілі частинки шкіри, сліди поту, залишки косметичних засобів, через що навіть може виникнути неприємний запах.

Як очистити подушку без пральної машини

Подушки легко освіжити без прання. Ключовий засіб, який вам знадобиться, – харчова сода. Що потрібно робити:

Зніміть наволочку. Посипте подушку харчовою содою. Залишіть подушку під прямим сонячним промінням на дві-три години. Ретельно пропилососьте харчову соду — подушка буде як нова.

Раніше "Телеграф" розповідав про нюанси прання постільної білизни. Простирадла, наволочки потрібно прати за певної температури, щоб точно вбити всіх бактерій і пилових кліщів. А ще ми писали, як очистити велику ковдру, вправно помістивши її в пральну машину.