Для чого потрібна щілина у прасці: про цю функцію ви могли й не знати
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Зазор між підошвою та корпусом зроблений не просто так
Деякі предмети та речі, якими ми користуємося чи не щодня, можуть мати функції, про які ми навіть і подумати не могли. Наприклад, мало хто знає для чого на задній частині кросівок та іншого закритого взуття є петелька. Так само деякі не замислюються про те, для чого виробники роблять люз між корпусом і підошвою праски.
Навіщо потрібна щілина у прасці
Вільний простір у носика праски зроблений не заради дизайну, він має практичне призначення. Ця щілина допомагає вирішити одну з вічних проблем для тих, хто прасує речі.
Завдяки цій особливості конструкції праски можна ідеально розгладити комірці та шви на футболках й іншому одязі. Щоб на речі не залишилося жодної складки або загину, досить просто пропустити тканину між корпусом і поверхнею, що гладить.
Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою фольги значно спростити та прискорити прасування речей. Також з нашого матеріалу можна дізнатися, для чого насправді потрібен ящик під духовкою і як його найкраще використовувати.