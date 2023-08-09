Для чого потрібна щілина у прасці: про цю функцію ви могли й не знати

Зазор між підошвою та корпусом зроблений не просто так

Деякі предмети та речі, якими ми користуємося чи не щодня, можуть мати функції, про які ми навіть і подумати не могли. Наприклад, мало хто знає для чого на задній частині кросівок та іншого закритого взуття є петелька. Так само деякі не замислюються про те, для чого виробники роблять люз між корпусом і підошвою праски.

Навіщо потрібна щілина у прасці

Вільний простір у носика праски зроблений не заради дизайну, він має практичне призначення. Ця щілина допомагає вирішити одну з вічних проблем для тих, хто прасує речі.

Завдяки цій особливості конструкції праски можна ідеально розгладити комірці та шви на футболках й іншому одязі. Щоб на речі не залишилося жодної складки або загину, досить просто пропустити тканину між корпусом і поверхнею, що гладить.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою фольги значно спростити та прискорити прасування речей. Також з нашого матеріалу можна дізнатися, для чого насправді потрібен ящик під духовкою і як його найкраще використовувати.