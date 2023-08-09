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Для чого потрібна щілина у прасці: про цю функцію ви могли й не знати

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
Праска
Праска. Фото freepik.com

Зазор між підошвою та корпусом зроблений не просто так

Деякі предмети та речі, якими ми користуємося чи не щодня, можуть мати функції, про які ми навіть і подумати не могли. Наприклад, мало хто знає для чого на задній частині кросівок та іншого закритого взуття є петелька. Так само деякі не замислюються про те, для чого виробники роблять люз між корпусом і підошвою праски.

Навіщо потрібна щілина у прасці

Вільний простір у носика праски зроблений не заради дизайну, він має практичне призначення. Ця щілина допомагає вирішити одну з вічних проблем для тих, хто прасує речі.

Завдяки цій особливості конструкції праски можна ідеально розгладити комірці та шви на футболках й іншому одязі. Щоб на речі не залишилося жодної складки або загину, досить просто пропустити тканину між корпусом і поверхнею, що гладить.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою фольги значно спростити та прискорити прасування речей. Також з нашого матеріалу можна дізнатися, для чого насправді потрібен ящик під духовкою і як його найкраще використовувати.

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#Праска #Лайфхак