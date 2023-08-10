Що насипати в холодильник, щоб овочі завжди були свіжими

Виявляється, цей трюк допомагає зберегти свіжість овочів та фруктів

У кожного з нас не завжди є шанс часто відвідувати ринок заради купівлі свіжих та корисних овочів. У цій ситуації важливо розглянути, чи можна зберегти свіжість овочів при їх зберіганні в холодильнику. Це цілком можливо, і зробити це досить легко.

Застосування цієї простої поради не тільки продовжить термін свіжості овочів, але також допоможе підтримувати чистоту в холодильнику і позбавить його неприємних запахів. Про це пише cpykami.

Що покласти в холодильник, щоб зберегти свіжість овочів

Необхідно помістити паперову серветку на дно ящика, потім насипати трохи харчової соди зверху, після чого покласти ще одну серветку зверху. Розкладіть овочі на цих серветках і ви помітите, як тривалість їх зберігання збільшиться. Рекомендується замінювати серветки з содою щотижня.

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