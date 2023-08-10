Навіщо наносити піну для гоління на дзеркало у ванній кімнаті: мало хто знає

Найчастіше, у ванній кімнаті дзеркало починає запотівати через конденсацію, особливо після гарячого душу

Іноді використання рушника для протирання дзеркала не дає бажаного результату. Це може спричинити появу розводів і поверхня дзеркала може знову запітніти. Більш ефективним підходом буде запобігання конденсації.

У цьому випадку вам допоможе один незвичайний лайфхак, пише pixelinform.com. Уникнути запотівання набагато легше, і для цієї мети можна використовувати піну для гоління.

Як запобігти запотіванню дзеркала у ванній

Нанесіть цю піну на ганчірку з мікрофібри або губку і обережно обробіть поверхню дзеркала. Рівномірно розподіліть піну тонким шаром по всій поверхні.

Після того, як дзеркало буде покрите піною, видаліть залишки за допомогою чистої губки або сухої тканини. Це створить невидимий шар, який запобіжить запотіванню. При цьому вам не доведеться відмовлятися від можливості бачити себе у дзеркалі, наносити макіяж чи виконувати інші процедури краси.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити із дзеркалом, щоб уникнути його запотівання у ванній кімнаті. Варто скористатися трьома корисними лайфхаками.