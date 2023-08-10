Цей лайфхак із кросівками лише шкодить: що не можна робити

Відмовтеся від одного з популярних у мережі методів прання спортивного взуття в машинці

Кросівки досить швидко стають брудними. І якщо почистити їх зовні не складно, то позбутися забруднень і неприємного запаху всередині складніше. З гігієнічних міркувань кросівки потрібно періодично прати повністю і найпростіше зробити це в пральній машині.

У мережі можна зустріти рекомендацію за допомогою шнурків закріплювати кросівки за дверцята машинки. Так нібито взуття менше стукатиме по барабану. Але насправді такий лайфхак може призвести до поламання пральної машини, переконує фахівець із ремонту побутової техніки.

Як правильно прати кросівки в пральній машині автомат

Якщо шнурки затиснути дверцятами пральної машинки, то кросівки може і не будуть так сильно бити по барабану. Але швидше за все під час прання намоклі та важкі кросівки вирвуть пристойний шматок гумового манжету.

Щоб випрати кросівки та не поламати пральну машину потрібно:

Дістати шнурки із взуття. В іншому випадку вони можуть потрапити в патрубок, фільтр, зачепитися за хрестовину або за тен і призвести до поломки;

дістати устілку та пройтися по поверхні кросівок сухою щіткою;

нанести пральний засіб й добре почистити взуття щіткою;

закинути взуття без устілок та шнурків у барабан пральної машини;

покласти в барабан ганчірки або два старі рушники.

Ідеальний режим прання для кросівок

Режим прання та правильна температура води є дуже важливими. Фахівець рекомендує вибрати режим полоскання та віджимання не більше 400 обертів.

Якщо дотримуватись усіх рекомендацій, кросівки будуть чистими, а пральну машинку не доведеться ремонтувати.

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