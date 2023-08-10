Якщо немає холодильника: простий лайфхак, як продовжити термін придатності молока

Домашнє молоко псується найшвидше

Молоко входить у базовий кошик продуктів, тому що дуже корисне та поживне, але головне, щоб воно було якісним. Єдиний мінус полягає в тому, що у нього невеликий термін придатності, а без холодильника зберігати його свіжість й зовсім задача не з легких. Але все ж таки є дієві методи.

У матеріалі Meta підказали, що потрібно зробити, щоб напій не зіпсувався, якщо немає можливості зберігати його в прохолодному місці. Допоможуть лише кілька порад.

Як зберегти молоко без холодильника

Експерти для продовження терміну придатності продукту радять його кип’ятити, бо після такої обробки він зможе зберегти свою свіжість до тижня. Але зберігати його краще у скляній тарі чи фарфоровій ємності.

Але перед тим, як відправити його на плиту, необхідно додати в молоко щіпку цукру, а в процесі кипіння можна ще й щіпку солі, щоб продукт не прокис раніше. Якщо хочете якомога довше зберегти молоко свіжим, тоді можна додати до нього трохи соди.

Втім, аналогічний ефект має також листя хріну і м’яти, так що можете додати пару листочків у напій, щоб він якомога довше радував своїм свіжим смаком.

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