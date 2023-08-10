Оцифрувати старі фотографії можна за допомогою смартфона: корисна хитрість

Простий спосіб оцифрувати свої спогади

Фотографія – найпростіший, доступний та популярний спосіб зберегти свої спогади. Завдяки розвитку технологій зробити чіткі та красиві фото може кожен власник смартфона. До цього фото можна було зробити здебільшого на плівковий фотоапарат. Тому в багатьох будинках ще залишилися старі плівки.

Щоб зберегти зроблені на плівковий фотоапарат знімки не обов’язково йти у фотосалон. З цим завданням може впоратися смартфон.

Як оцифрувати фотоплівку за допомогою телефону

Вам знадобляться:

смартфон із гарною камерою;

фотоплівка для зацифрування;

білий аркуш паперу;

лампа або інше джерело світла.

Перед початком оцифрування дістаньте фотоплівку й обережно розгорніть її, покладіть на рівну поверхню і прокатайте руками, щоб позбавитися складок.

Фотоплівку потрібно розташовувати на світлій поверхні, яка буде рівномірно підсвічувати кадр. Можна використовувати накриту білим аркушем паперу лампу або екран телефону/планшета.

Для оцифрування увімкніть камеру на смартфоні та сфотографуйте фотоплівку. Для цього краще використати макрорежим. Смартфон потрібно акуратно тримати над фотоплівкою і не рухати в процесі зйомки.

Оскільки плівка є негативом, для коректної передачі кольору на смартфоні необхідно вибрати налаштування "Негатив", пише techtoday. Це інвертує відтінки, і вони відображатимуться нормально.

Після цього зроблені фотографії можна відредагувати за допомогою Adobe Lightroom, Snapseed або VSCO. У процесі обробки необхідно прибрати шуми та дефекти, а також налаштувати яскравість, контраст та насиченість. Також можна використовувати спеціальні програми, які оброблять фотографію самі.

Раніше "Телеграф" пояснював, з яких причин смартфон може повільно заряджатися.