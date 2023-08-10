Оцифрувати старі фотографії можна за допомогою смартфона: корисна хитрість
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Простий спосіб оцифрувати свої спогади
Фотографія – найпростіший, доступний та популярний спосіб зберегти свої спогади. Завдяки розвитку технологій зробити чіткі та красиві фото може кожен власник смартфона. До цього фото можна було зробити здебільшого на плівковий фотоапарат. Тому в багатьох будинках ще залишилися старі плівки.
Щоб зберегти зроблені на плівковий фотоапарат знімки не обов’язково йти у фотосалон. З цим завданням може впоратися смартфон.
Як оцифрувати фотоплівку за допомогою телефону
Вам знадобляться:
- смартфон із гарною камерою;
- фотоплівка для зацифрування;
- білий аркуш паперу;
- лампа або інше джерело світла.
Перед початком оцифрування дістаньте фотоплівку й обережно розгорніть її, покладіть на рівну поверхню і прокатайте руками, щоб позбавитися складок.
Фотоплівку потрібно розташовувати на світлій поверхні, яка буде рівномірно підсвічувати кадр. Можна використовувати накриту білим аркушем паперу лампу або екран телефону/планшета.
Для оцифрування увімкніть камеру на смартфоні та сфотографуйте фотоплівку. Для цього краще використати макрорежим. Смартфон потрібно акуратно тримати над фотоплівкою і не рухати в процесі зйомки.
Оскільки плівка є негативом, для коректної передачі кольору на смартфоні необхідно вибрати налаштування "Негатив", пише techtoday. Це інвертує відтінки, і вони відображатимуться нормально.
Після цього зроблені фотографії можна відредагувати за допомогою Adobe Lightroom, Snapseed або VSCO. У процесі обробки необхідно прибрати шуми та дефекти, а також налаштувати яскравість, контраст та насиченість. Також можна використовувати спеціальні програми, які оброблять фотографію самі.
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