Допоможе аптечний засіб: як швидко очистити праску від накипу та нагару

Через неправильне використання праски утворюється накип і нагар

Одним з найбільш затребуваних і корисних приладів у побуті є праска, в першу чергу вона допомагає упорядкувати речі. Але на її підошві з часом може з’явитися накип та нагар.

У матеріалі "24 канали" розказано як за допомогою звичайного засобу, який, мабуть, знайдеться в кожній домашній аптечці, можна очистити прилад, щоб він зовні приємно виглядав і не псував одяг.

Як почистити праску в домашніх умовах

Експерти радять взяти одну таблетку парацетамолу та розігріти праску до максимальної температури. Після того, як вона стане гарячою, аптечний засіб потрібно втерти на забруднені ділянки. Але робіть це акуратно, щоб не отримати опік, найкраще скористатися кухонним прихватом.

За допомогою таблетки парацетамолу можна розм’якшити накип та нагар, а потім губкою прибрати залишки з поверхні праски. Якщо парацетамолу немає, можна скористатися таблеткою для посудомийної машинки. Цей лайфхак має лише один нюанс – дещо неприємний запах, тому краще перед процедурою відчинити вікно.

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