Настав час готуватися вже зараз: які речі підготувати до холодної зими українцям

Запаси до холодної зими потрібно робити вже зараз

Українців попереджають про те, що зима буде складною та радять почати готуватися вже зараз. Через можливі перебої зі світлом у будинках може не бути опалення, тому потрібно запастися необхідними речами.

На порталі "Хочу" дали кілька порад, чим потрібно запастись перед імовірними блекаутами.

Теплий одяг

На випадок відключення опалення потрібно мати запас теплого одягу: светри з вовни та костюми на флісі, рукавиці та в’язані шкарпетки, щільні піжами та махрові халати. Нижня білизна також має бути теплою, краще віддавати перевагу термобілизні, яка прослужить не один сезон.

Ковдри та пледи

Щоб було не холодно спати, потрібен запас ковдр та пледів. Бажано віддавати перевагу ковдрам з натуральної вовни або з пуху. Чим більше їх буде вдома, тим менше шансів замерзнути.

Обігрівачі

Щоб пережити перебої з опаленням, потрібно подбати про те, щоб у будинку був обігрівач, а краще не один. Для тих, хто мешкає у приватному будинку, підійдуть стаціонарні теплові генератори, а для мешканців квартир підійдуть електричні девайси. Якщо такої можливості немає, можна використовувати компактні грілки або пляшки з теплою водою.

Свічки та лампи

Щоб пережити перебої зі світлом узимку, потрібно запастися свічками, ліхтарями чи газовими лампами. До речі, свічки та газові лампи не лише висвітлюватимуть житло, а й стануть додатковим джерелом тепла.

Ліки

Під час морозів імунітет може знизитись, тому випадки хвороб почастішають. Для цього під рукою завжди мають бути необхідні ліки. Також у аптечці потрібно зробити запас медикаментів, якщо є хронічні захворювання. Зокрема, необхідно запастися противірусними, жарознижувальними, знеболюючими, активованим вугіллям, вітамінами та протизастудними препаратами.

Запаси їжі

В умовах постійних відключень світла готувати звичайну їжу буде складно, тому потрібно зробити запаси консервів, сухофруктів, сухарів, енергетичних батончиків. Також потрібно запастися супами швидкого приготування, питною водою та крупами. Важливо пам’ятати, що основна частина раціону холодною зимою – це вже готові до вживання продукти.

Сірники, батареї та інші витратні матеріали

Щоб запалювати свічки або газові лампи, знадобляться сірники або запальнички. Також для ліхтариків потрібно зробити запас батарейок, а для зарядки гаджетів павербанки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський попередив українців про складнощі майбутньої зими. Цього року Україна має набагато поганіші "стартові позиції", оскільки в минулій була збалансована система, яка працювала десятиліттями.