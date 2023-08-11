Зовсім не для чорнила: для чого насправді потрібна синя сторона гумки

Багато хто неправильно використовують синю сторону гумки

Гумка — обов’язковий предмет у пеналі у кожного школяра, студента та людей, які працюють з малюнками та кресленнями. Завдяки йому можна вправно виправити неточності та помилки. Найпростіша гумка найчастіше забарвлена у два кольори — синій і червоний. Так само як і у випадку із зайвою діркою в кросівках, зроблено це спеціально.

Є думка, що червона сторона гумки потрібна, щоб витирати олівець, тому що вона м’якша, а синя призначена для видалення ручки. Синя сторона дійсно видаляє чорнило, тільки після нього залишаються сліди, а іноді папір рветься. Річ у тому, що таке використання не зовсім правильне.

Навіщо на ластику синя сторона

За задумом виробників синя сторона ластика призначена для використання на щільному папері. При роботі на зернистому папері або картоні синя гумка просто незамінна. Графіт добре затримується на таких поверхнях і видалити його можна тільки жорсткою гумою. Саме з такої й зроблено синю сторону ластику.

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