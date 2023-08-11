Що не можна викидати у каналізацію: за ремонт ніколи не розплатитеся

Що попало в труби кидати заборонено

Волосся, залишки їжі, піна від мийних засобів: все це може потрапити в каналізацію, засмітивши її. Якщо не хочеться мучитися із заблокованим стоком, то запобігайте проблемі, дотримуючись простих правил.

Є кілька речей, які не можна кидати у каналізацію. Про це розповідає матеріал Express.

Що заборонено викидати у каналізацію

Жири й олії. Саме це найчастіше стає причиною засмічення в кухонних раковинах. Такі речовини утворюють щільні липкі грудки в дренажних трубах, перешкоджаючи проходженню чогось.

Саме це найчастіше стає причиною засмічення в кухонних раковинах. Такі речовини утворюють щільні липкі грудки в дренажних трубах, перешкоджаючи проходженню чогось. Кавова гуща. Частинки кави не розчиняються у воді та згодом накопичуються у трубопроводах, викликаючи серйозне закупорювання.

Котячий туалетний наповнювач, що змивається. Не завжди обіцянка з реклами працює, тому краще утилізувати наповнювач іншим чином.

Не завжди обіцянка з реклами працює, тому краще утилізувати наповнювач іншим чином. Паперові рушники та ватяні тампони. Хоча ці предмети є біорозкладними, це не означає, що вони розчиняться, як тільки потраплять у раковину. Через свої абсорбувальні властивості ці предмети — винуватці засмічення трубопроводів.

Хоча ці предмети є біорозкладними, це не означає, що вони розчиняться, як тільки потраплять у раковину. Через свої абсорбувальні властивості ці предмети — винуватці засмічення трубопроводів. Наклейки з продуктів. Те, що приклеєно на банани й інші фрукти та овочі, не повинно потрапляти у каналізацію. Зазвичай такі наклейки виготовляються із пластику, тож, не піддаються біологічному розкладанню.

Якщо раковина в будинку все ж таки забилася, то раніше "Телеграф" розповідав про дієвий спосіб усунення засмічення. Ви можете обійтися без допомоги сантехніка.