Очищує міжплиткові шви за 10 хвилин і запобігає цвілі: необхідний засіб є в аптечці

Прибирання у ванній кімнаті може обійтися без магазинних хімікатів

Міжплиткові шви часто стають забрудненими, порушуючи загальний вигляд ванної кімнати. Очистити затирання може один ефективний аптечний засіб, який до всього бореться із пліснявою.

Щоб відбілити шви між плиткою, використовуйте перекис водню, який, швидше за все, знайдеться у вашій домашній аптечці. Про дієвий лайфхак розповідає Express.

Як виявилося, перекис водню — це натуральний засіб для чищення, який вбиває бактерії, плісняву, грибки. Має відбілювальний ефект і може очистити шви між плиткою всього за 10 хвилин.

Як відбілити затирання у ванній або кухні:

Налийте трохи перекису водню в пульверизатор. Розпиліть рідину прямо на міжплиткові шви. Дайте засобу вбратися близько 10 хвилин. Потріть. Протріть шви вологою тканиною. Витріть поверхню сухим рушником.

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