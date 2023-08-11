Як відмити руки після молодих горіхів: сильні засоби

Долоні після волоських горіхів не впізнати

Молоді волоські горіхи мають особливий смак. Ось тільки після цих ласощів, як і після чищення молодої картоплі, залишаються важкі темні сліди.

Якщо горіхи сильно забарвили долоні, відмити їх можна за допомогою нехитрих народних засобів.

Мити руки потрібно якнайшвидше після того, як ви закінчили чистити горіхи. Якщо з першого разу не вдалося досягти виняткового результату та ідеально вимити руки, не варто одразу користуватися іншим засобом, щоб не нашкодити шкірі рук.

Натуральні засоби

Швидко відбілить руки лимонна кислота або лимонний сік. Є два способи: перший – треба налити в невелику посудину гарячу воду, додати 1 ст. л. лимонного соку або 1 ч. л. лимонної кислоти в гранулах, попарити руки 10-15 хвилин тричі на день.

Другий спосіб – натерти руки половинкою лимона та ретельно змити господарським милом. З першого разу результату може й не бути, тоді слід повторити процедуру до 3 разів протягом дня.

Якщо немає лимона, його можна замінити на зелене яблуко або виноград.

Аптечні засоби

Перекис водню. Добре видаляє лише свіжі плями від горіхової шкірки, пише Liza. Якщо руки ще не стали коричневими, протріть їх перекисом без особливо сильного тертя.

Нашатир. Допоможе, якщо на руках вже з’явилися коричневі плями. Змочіть ватку у засобі та протирайте плями. Процедуру краще проводити на свіжому повітрі.

Раніше "Телеграф" ділився "бабусиним" способом відмити руки після грибів.