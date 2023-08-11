Будуть ніжніші за пух: у чому замочити рушники перед пранням

Збережіть їхню м’якість та розкіш на довгі роки

Махрові рушники несуть у собі подвійну роль – вони не лише функціональний елемент у ванній кімнаті, але й приємне доповнення, що сприяє створенню атмосфери затишку та комфорту. Щоб зберегти ніжність і м’якість рушників на дотик, необхідно правильно стежити за процесом прання.

Домогтися цього справа зовсім не важка, пише ukr.media. Для досягнення мети слід взяти виріб, занурити його в сольовий розчин, а потім помістити всередину пральної машинки. Важливо пам’ятати, що сіль можна додати у спеціальне відділення для порошку.

Позитивний ефект

Результат стане помітним відразу після прання. Коли рушники будуть висушені, ви зможете знову ними користуватися із задоволенням і відчувати, що ваша шкіра більше не зазнає роздратування. Крім того, важливо відзначити, що сіль також ефективно знищить бактерії, що містяться у махрових виробах.

Раніше ми розповідали, у чому замочити рушники, щоб раз і назавжди вивести засалені плями. Також "Телеграф" писав, як відіпрати найзасаленіші кухонні рушники.