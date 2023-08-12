Не поспішайте викидати бананову шкірку: як її можна раціонально використати

Цей смачний фрукт може стати ідеальним помічником удома

Банан — один з найдоступніших фруктів цілий рік. Шкірку банана зазвичай відправляють у відро, не замислюючись про те, що вона, як і яєчна шкаралупа, може стати в нагоді в несподіваних ситуаціях.

Ось кілька незвичайних способів використання банана у побуті.

Приготування м’яса. Бананова шкірка надає м’ясу неймовірну соковитість. Як пише Elespanol, щоб не пересушити м’ясо, перед запіканням його треба загорнути у шкірку банана.

Крем для взуття. У банановій шкірці є природні олії та віск. Тому її можна використовувати для надання блиску туфель. Натріть поверхню шкіряного взуття білою стороною бананової шкірки, а потім відполіруйте м’якою тканиною.

Полірування срібла. Бананова шкірка видаляє наліт зі срібних виробів. Для цього потрібно подрібнити її у блендері до консистенції зубної пасти. Отриманою масою натріть срібло і воно значно посвітлішає. Залишки банана потрібно змити чистою водою та протерти вироби м’якою ганчіркою.

Добриво для ґрунту. Бананова шкірка містить поживні мінерали, які можна використовувати як добриво для рослин. Особливо для томатів, перців та троянд. Подрібнену бананову шкірку потрібно додати до ґрунту навколо рослин.

Очищення рослин. Блиск рослин з великим листям можна відновити за допомогою шкірки банана. Для цього достатньо внутрішньою стороною шкірки протерти поверхню листя.

Догляд за дерев’яними меблями. Якщо дерев’яні меблі втратили свій блиск, використовуйте бананову шкірку, щоб відновити його. Протріть поверхню банановою шкіркою, а потім пройдіться по ній ганчіркою з мікрофібри.

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