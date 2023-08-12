Відбілити тюль, що посірів, дуже просто: що додати в машинку під час прання

Домашнє відбілювання тюля — це легкий процес, який під силу будь-кому

Тюль, який додає інтер’єру вишуканості та привабливості, з часом стає менш яскравим і набуває відтінків сірості та жовтизни. Це змушує провести процес відбілювання цього ніжного матеріалу.

Для уникнення пошкодження матерії агресивними хімічними речовинами, можна скористатися народними методами, які повернуть тканину до свого білосніжного стану. Нічого замочувати не потрібно — прати буде машинка, пише cpykami.

Чим відбілити тюль під час прання

Покладіть тюль усередину пральної машини. До цього ж завантаження додайте дві таблетки аспірину. У відсік для попереднього прання висипте одну столову ложку звичайної соди, а у відділення для прального порошку покладіть звичний засіб для прання – або порошок, або гель.

Запустіть режим ручного або делікатного прання за мінімальної температури і без віджиму. Після цієї простої процедури ваш тюль відновить свою початкову білизну та свіжість.

Раніше ми писали, як відбілити пожовклу фіранку за допомогою нашатирного спирту. Метод з дешевими засобами поверне білосніжність тендітному матеріалу.