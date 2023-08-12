Білизна буде ідеально чистою: секрет використання капсул для прання

Багато хто припускається помилок при використанні капсул для прання

Капсули для прання – справжня знахідка для господинь. У порівнянні з пральним порошком їх зручніше зберігати, вони не розсипаються і не потрібно вгадувати ідеальне дозування засобу для прання. Також не має потреби у ванній зберігати окремий флакон кондиціонера для білизни, тому що він міститься в капсулах.

Але якщо некоректно користуватися капсулами для прання, враження про них буде зіпсовано раз і назавжди.

Як не можна використовувати капсули для прання

Капсули не можна брати мокрими руками. Оболонка занадто тонка, легко тріскається і вміст може розлитися.

Капсули категорично не підходять для прання тонких тканин. Такі речі потрібно прати за температури не вище 30 градусів, але за таких умов капсула не розчиниться добре і залишки засобу залишаться на тканині.

Аналогічна ситуація може статися, коли білизни в барабані замало. Капсула не зможе розчинитись до кінця і залишиться на одязі. Якщо таке сталося, білизну потрібно додатково прополоскати.

Крім того, капсули не рекомендується використовувати для ручного прання та замочування брудної білизни.

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