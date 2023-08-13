На унітазі не залишиться жодної іржавої плями: проверніть трюк з газировкою та лимонним соком

Цей лайфхак допоможе легко прибрати іржаві плями з унітаза

Під час прибирання санвузлу приділяється особлива увага. Деякі господині використовують навіть повітряні кульки, щоб почистити унітаз. Але навіть при ретельному догляді на унітазі виникають іржаві плями. Прибрати такий наліт аби яким засобом не вийде. Тому треба вдатися до невеликих хитрощів.

Причиною появи іржавих слідів на унітазі є сечовий камінь, низька якість води та протікання бачка для зливу.

Чим прибрати іржаві плями в унітазі

Насамперед можна спробувати вичистити санвузол за допомогою суміші солі та лимонного соку в пропорції 1:1. Ганчіркою або щіткою потрібно нанести засіб на іржаві плями та залишити на годину. За цей час сіль та лимонний сік розчинять іржу та видалять неприємні запахи. За годину залишки засобу потрібно змити.

Якщо плями іржі глибоко в’їлися, потрібно використовувати оцет. Паперові рушники потрібно просочити оцтом, прикласти їх до іржавих патьок і залишити на всю ніч, а вранці змити залишки паперу та оцту.

Не менш ефективний спосіб усунути іржу — солодка газована вода. Стверджується, що якщо полити проблемні зони газованою водою, а потім потерти щіткою і змити водою, руді плями зникнуть. Але цей спосіб не працює у випадку зі старими забрудненнями.

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