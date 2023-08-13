Відмиє все, що є в оселі: що додати в кока-колу, щоб вийшов крутий мийний засіб

Універсальний засіб підходить для ванни, унітазу, раковини, кахлю, чайника та багато іншого

Продукція побутової хімії, доступна в магазинах, зазвичай, має високу ціну, і її хімічний склад часто викликає сумніви. Сильні хімічні розчини можуть викликати подразнення на чутливій шкірі або виділяти неприємні запахи, тому іноді розумніше вдатися до безпечних альтернатив для мийних засобів та засобів для прибирання дому.

Такі альтернативи можна створити самостійно, використовуючи натуральні та бюджетні інгредієнти, які завжди є під рукою, пише cpykami. Сьогодні ми поділимося рецептом засобу для чищення на основі звичайної кока-коли і зубної пасти.

Як приготувати саморобний засіб для чищення

У 0,5 літра коли додайте 1 тюбик будь-якої доступної за ціною зубної пасти. Перемішайте вміст, щоб компоненти змішалися. Нанесіть отриманий засіб на брудну поверхню. Найзручніше використовувати для нанесення розпилювач.

Якщо забруднення сильні, можна залишити засіб на поверхні на кілька хвилин, а потім просто змити під проточною водою. У такий же спосіб можна досягти блискучого результату при чищенні плитки, унітазу, раковини, плити, духовки, мікрохвильової печі і не тільки.

Раніше "Телеграф" писав, яким бюджетним інгредієнтом можна ефективно відмити вікна та дзеркала до блиску. Цей продукт допоможе швидко замінити магазинний засіб.