Навіщо викидати? Як повернути життя ложкам та лопаткам з дерева

Ними ще можна буде користуватися багато разів

З часом дерев’яні ложки і лопатки можуть змінити свій первісний вигляд і ввібрати неприємні запахи. Але не поспішайте позбавлятися їх. Ми вже писали, як почистити столові прилади до блиску, а тепер поділимося простим та дієвим методом відновлення ложок та лопаток із дерева.

Для відновлення дерев’яних ложок та лопаток знадобляться звичайна вода та невелика кількість часу. Про це пише ukr.media.

Як подарувати друге життя дерев’яним ложкам та лопаткам

Піддайте дерев’яні ложки і лопатки кип’ятінню у воді протягом декількох хвилин. Ця дія допоможе усунути бактерії та позбутися неприємних запахів, які могли накопичитися на поверхні столових приладів. Після цього витягніть їх з окропу і залиште на сонці до повного висихання.

Дотримуючись цього простого, але ефективного прийому, всі дерев’яні кухонні ложки та лопатки будуть мати вигляд, як щойно придбані. Спробуйте цю пораду, і вам не доведеться позбавлятися кухонного начиння.

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