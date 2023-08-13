Цим речам не місце у ванній: скоріше приберіть їх з цієї кімнати

Зберігайте ці речі в іншому місці, щоб не розводити плісняву

Ванні кімнати зазвичай мають скромні розміри. Попри це там часто збирається дуже багато речей, які створюють безладдя і стають додатковим місцем для розведення плісняви. Багато речей та предметів, які звично бачити у ванній, зберігатися там не повинні.

"Телеграф" розповість, що потрібно прибрати з ванної, щоб не розводити безлад та плісняву.

Рушники та інший текстиль

Чисті рушники потрібно зберігати подалі від ванної, щоб вони не піддавалися волозі. Через підвищену вологість і високі температури на тканині легко може утворитися пліснява.

Рушники, якими ви постійно користуєтеся, рекомендується міняти щонайменше раз на два тижні.

Лікарські засоби

Багато засобів з аптеки радять зберігати у прохолодному, сухому місці. Створити такі умови у ванній кімнаті неможливо. Тому варто перенести всі лікарські засоби до іншої кімнати.

Станки для гоління та манікюрні інструменти

Металеві інструменти, такі як запасні станки для бритв, пінцети, манікюрні ножиці можуть іржавіти у вологій ванній кімнаті, і тому їх краще зберігати в іншому місці.

Електроніка

Ванна — не місце для зберігання електроніки, якщо вона не водонепроникна. В іншому випадку дорога техніка може бути пошкоджена через вологість або прямий контакт з водою.

Ювелірні вироби

В ідеалі зберігати прикраси поза ванною кімнатою. Ювелірні вироби можуть потрапити у відкритий стік або потьмяніти через вологість.

Засоби для прибирання та чищення

Не всі хімічні засоби, які застосовуються в побуті, можна зберігати у ванній. Для більшості з них підходять прохолодні та сухі місця.

Косметика

У ванній кімнаті можна зберігати тільки ту косметику, якою ви регулярно користуєтеся, і яка з великою ймовірністю швидко закінчиться і буде замінена на нову.

Папір

Ванна — невідповідне місце, щоб зберігати серветки, книги та фотографії. Поліграфія може зіпсуватися від вологи та покритися пліснявою. Якщо в кімнаті погана вентиляція, то серветки й туалетний папір стануть непридатними для використання раніше, ніж ви відкриєте упаковування.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі категорично не можна зберігати на балконі.