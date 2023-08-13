Цвіль на силіконовому герметиці у ванній більше не з’явиться: фантастичний лайфхак

Впоратися з грибком у душовій кабіні можна без агресивних хімікатів

У ванних кімнатах через високу вологість нерідко виникає пліснява. Грибок може покривати силіконовий герметик у душовій кабіні, але його легко прибрати за допомогою підручних засобів.

Щоб очистити від цвілі герметик у ванній кімнаті, скористайтеся фантастичним лайфхаком. Агресивна побутова хімія не потрібна, пише Express.

Для видалення чорної плісняви з герметика використовуйте компоненти, які часто допомагають у прибиранні будинку. Перший – харчова сода, дешева, але ефективна альтернатива магазинним хімікатам.

Як очистити герметик від грибка:

Змішайте соду з невеликою кількістю води до утворення густої пасти. Нанесіть пасту на запліснілу ділянку і залиште на деякий час. За допомогою старої зубної щітки потріть плісняву і змийте водою.

Другий інгредієнт – оцет, який бореться з багатьма видами грибків завдяки своїй кислотності. Підручний засіб легко впорається з пліснявою на силіконовому шарі. У цьому випадку розпиліть розчин оцту на уражені ділянки та протріть поверхню теплою водою через годину. Ретельно висушіть поверхню рушником, щоб запобігти повторному зростанню цвілі. Періодично варто повторювати маніпуляцію, щоби не дати грибку навіть шансу на поширення у вашому будинку.

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