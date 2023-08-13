Праска не потрібна: домашній диво-спрей швидко розгладить складки на речах

Якщо праски немає під рукою, виручить саморобний засіб

У випадках, якщо ваша праска зламалася, а потрібно терміново відпрасувати одяг, знадобиться домашній спрей. Засіб для розпрямлення складок на речах легко зробити своїми руками.

Замість праски для розгладження складок на речах можна використовувати саморобний спрей. Дієвим лайфхаком ділиться Express.

Альтернативою прасці стане розчин із підручних засобів, який ви приготуєте за лічені хвилини. Обробка такою рідиною допоможе вирішити проблему з пом’ятим одягом і позбавитися непривабливих складок.

Перший варіант: щоб приготувати засіб, змішайте одну частину оцту із трьома частинами води. За допомогою пульверизатора розпорошіть спрей на весь одяг і дайте висохнути на повітрі. Усі складки швидко розгладяться.

Другий варіант передбачає використання однієї чашки дистильованого оцту, однієї чайної ложки кондиціонера для білизни та однієї чайної ложки медичного спирту. Отриманою рідиною слід оббризкати пом’яту частину одягу, щоб усунути складки.

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