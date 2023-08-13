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Які овочі збираємо в серпні: у списку томати, часник і не тільки

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Серпень – гарячий сезон робіт на городі Новина оновлена 13 серпня 2023, 21:35
Серпень – гарячий сезон робіт на городі. Фото pixabay.com

Літо добігає кінця, а значить дачники вже розпочали збирання врожаю

В серпні у городників вистачає роботи на дільниці. Деякі рослини ще можна посіяти, але основні сили спрямовані на збирання врожаю, адже багато овочів дозрівають наприкінці літа.

Які овочі можна збирати у серпні-місяці? У списку чимало популярних культур, пише "Земляк".

Збір урожаю у серпні

Останній місяць літа – вдалий час для збирання овочевих культур на городі. А саме в серпні можна збирати такі дозрілі овочі, як:

  • Цукрова кукурудза;
  • Ріпчаста цибуля;
  • Цвітна капуста;
  • Середньорання картопля (зазвичай її не зберігають, а відразу вживають у їжу);
  • Часник;
  • Солодкий (болгарський) перець;
  • Квасоля (після збору врожаю дачники радять залишати бадилля у ґрунті, попередньо перекопавши);
  • Помідори;
  • Буряк;
  • Баклажани.

Додамо, що окрім овочів у серпні прибирають плодово-ягідні культури, включаючи популярні садові чагарники та дерева. Літо підходить до завершення, а значить час збирати смородину, аґрус, малину, а також абрикос, вишню, сливи, яблука й груші.

Раніше "Телеграф" розповідав, як потрібно обробити землю наприкінці сезону. Якщо все зробити правильно, то ви уникнете інфекцій та захистите майбутній урожай.

Теги:
#Урожай #Город #Збір врожаю