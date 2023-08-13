Які овочі збираємо в серпні: у списку томати, часник і не тільки

Літо добігає кінця, а значить дачники вже розпочали збирання врожаю

В серпні у городників вистачає роботи на дільниці. Деякі рослини ще можна посіяти, але основні сили спрямовані на збирання врожаю, адже багато овочів дозрівають наприкінці літа.

Які овочі можна збирати у серпні-місяці? У списку чимало популярних культур, пише "Земляк".

Збір урожаю у серпні

Останній місяць літа – вдалий час для збирання овочевих культур на городі. А саме в серпні можна збирати такі дозрілі овочі, як:

Цукрова кукурудза;

Ріпчаста цибуля;

Цвітна капуста;

Середньорання картопля (зазвичай її не зберігають, а відразу вживають у їжу);

Часник;

Солодкий (болгарський) перець;

Квасоля (після збору врожаю дачники радять залишати бадилля у ґрунті, попередньо перекопавши);

Помідори;

Буряк;

Баклажани.

Додамо, що окрім овочів у серпні прибирають плодово-ягідні культури, включаючи популярні садові чагарники та дерева. Літо підходить до завершення, а значить час збирати смородину, аґрус, малину, а також абрикос, вишню, сливи, яблука й груші.

Раніше "Телеграф" розповідав, як потрібно обробити землю наприкінці сезону. Якщо все зробити правильно, то ви уникнете інфекцій та захистите майбутній урожай.