Як часто потрібно прати банний рушник: правильну відповідь багато хто й не знає

Рушники можуть нашкодити, якщо прати їх дуже рідко і перестати вбирати вологу, якщо прати їх занадто часто

Банний рушник використовується практично щодня. Після душу люди часто залишають його сушитися прямо у ванній кімнаті та не стирають доти, доки не виникне неприємний запах.

Попри те, що рушником витирається чисте тіло, шматочки шкіри та залишки поту все одно потрапляють на нього. Тому міняти рушник потрібно досить часто. Але і з пранням важливо не переборщити, інакше тканина швидко прийде в непридатність і перестане вбирати вологу.

Як часто прати рушники

Фахівці рекомендують прати рушник після 2-3 використань, не рідше 1 разу на тиждень, пише Southernliving. Після використання не варто вішати рушник на гачок. Сушити його краще на мотузці або на перекладині. Якщо рушники не встигають висохнути між використаннями, можливо у ванній висока вологість і варто використовувати легше текстиль.

Як правильно прати рушники для тіла

Після того як ви використовували банний рушник 2-3 рази, настав час прибрати його в кошик для білизни. Якщо він мокрий, важливо заздалегідь висушити його, щоб запобігти подальшому накопиченню цвілі та інших бактерій.

Під час прання рушників не рекомендується використовувати пом’якшувачі тканини або кондиціонери, тому що з часом вони можуть зменшити здатність тканини вбирати вологу.

Використовуйте відбілювач без хлору за потреби, тому що відбілювач з хлором може послабити волокна і знизити здатність рушника вбирати вологу.

Як сушити банні рушники

Сушити великі рушники краще невеликими партіями. Слідкуйте за тим, щоб сушарка не була повністю завішана текстилем із ванни. Інакше рушники довго будуть сохнути і в результаті можуть засмердітись.

Якщо ваші банні рушники втратили м’якість, не вбирають вологу, а прання не допомагає позбутися неприємного запаху, це може бути ознакою того, що їх пора замінити.

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