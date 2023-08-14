Що розбризкати всередині унітаза перед приходом гостей: бруд зникне миттю

Ефективний спосіб "2 склянки" розв'яже проблему за кілька хвилин

Іноді навіть використання дорогих хімічних засобів не дає бажаного результату, не видаляючи основних забруднювачів унітаза — сечового каменю та вапняного нальоту.

За пів години до приходу гостей, замість витрат на купівлю нового засобу для очищення унітаза, краще випробувати цей бюджетний, але вкрай дієвий засіб, здатний розв'язати проблему за лічені хвилини. Про це пише cpykami.

Як очистити унітаз за 20 хвилин

Для приготування гелю, призначеного для очищення унітаза, знадобляться лише два компоненти: білизна та мийний засіб для посуду. Змішайте ці компоненти в рівних пропорціях в спрей-пляшці. Поступово розпорошіть отриманий засіб усередині унітазу і залиште на 15-20 хвилин.

Протягом цього часу засіб чудово впорається з поставленим завданням, і вам залишиться лише трохи протерти унітаз йоржиком. Після такої процедури унітаз набуде бездоганно білосніжного вигляду. Цей бюджетний гель також чудово підходить для очищення та іншої сантехніки.

Раніше ми писали, як усунути протікання в унітазі після змиву. Вирішити це можна легко та швидко.