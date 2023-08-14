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Додайте лише одну чайну ложку молока під час прання, і отримайте приголомшливий результат: у чому користь напою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Молоко відмінно впливає на важкі плями на одязі Новина оновлена 14 серпня 2023, 10:13
Молоко відмінно впливає на важкі плями на одязі. Фото pexels.com

Молоко — це ефективний, економічний та екологічний засіб для прання

Щоб повернути вашому одягу блиск без використання прального порошку, існує багато способів. Не всі знають, але до "чарівних" інгредієнтів входить і молоко. Виявляється, властивості цього напою можуть "вилікувати" кілька типів плям на вашому текстилі.

Молоко — це незвичайний інгредієнт, який має відмінний очисний ефект, що заслуговує на те, щоб напій використовували частіше, пише santeplus. Розповідаємо, як використовувати цей натуральний інгредієнт і які типи плям він може ефективно впливати.

Чим корисне молоко під час прання

  • Молоко може ввібрати чорнильні плями

Молоко дуже ефективно видаляє чорнильні плями. Щоб використати його для цієї мети, змочіть ватний диск у чайній ложці напою та обережно потріть ним пляму. Продовжуйте робити це, доки воно не зникне.

  • Молоко може видалити плями від вина

Якщо ви щойно пролили келих вина на сорочку, важливо відреагувати якнайшвидше. Налийте чайну ложку молока на винну пляму і обережно потріть її вологою тканиною. Якщо ви зробите все швидко, пляма зникне легко.

  • Молоко може видалити жирні плями

З жирними плямами слід також боротися негайно. Змочіть у молоці чисту зубну щітку, а потім акуратно потріть проблемну пляму. Залиште на 15 хвилин, потім покладіть річ у пральну машину і випрати її, як завжди.

  • Молоко може бути ефективним проти плям від кави

Змішайте столову ложку води з чайною ложкою молока в невеликій мисці або чашці, а потім занурте у розчин ватний тампон. Потім використовуйте його для очищення проблемної ділянки до зникнення плями.

  • Молоко може очистити плями від трави

Використовуйте ватний тампон, змочений у чайній ложці молока, і обережно потріть проблемну ділянку. Якщо це не допомагає, налийте таку ж кількість молока прямо на пляму і залиште на 10-15 хвилин, перш ніж відправити одяг у пральну машину.

  • Молоко допоможе позбутися плям від кетчупу

Вилийте столову ложку молока на пляму, а потім обережно протріть його ватним тампоном. Якщо цього недостатньо, залиште молоко на плямі на 10 або більше хвилин, а потім помістіть річ у пральну машину.

  • Молоко може видалити плями крові

Щоб очистити пляму крові на одязі, процес такий самий, як і попередній. Протріть пляму ватним тампоном, просоченим молоком до зникнення забруднення.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо потрібно вивертати речі перед тим, як покласти їх у пральну машинку. За незнанням одного правила стоїть великий ризик назавжди зіпсувати улюблену річ.

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#Молоко #Прибирання #Плями #Прання