Додайте лише одну чайну ложку молока під час прання, і отримайте приголомшливий результат: у чому користь напою
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Молоко — це ефективний, економічний та екологічний засіб для прання
Щоб повернути вашому одягу блиск без використання прального порошку, існує багато способів. Не всі знають, але до "чарівних" інгредієнтів входить і молоко. Виявляється, властивості цього напою можуть "вилікувати" кілька типів плям на вашому текстилі.
Молоко — це незвичайний інгредієнт, який має відмінний очисний ефект, що заслуговує на те, щоб напій використовували частіше, пише santeplus. Розповідаємо, як використовувати цей натуральний інгредієнт і які типи плям він може ефективно впливати.
Чим корисне молоко під час прання
- Молоко може ввібрати чорнильні плями
Молоко дуже ефективно видаляє чорнильні плями. Щоб використати його для цієї мети, змочіть ватний диск у чайній ложці напою та обережно потріть ним пляму. Продовжуйте робити це, доки воно не зникне.
- Молоко може видалити плями від вина
Якщо ви щойно пролили келих вина на сорочку, важливо відреагувати якнайшвидше. Налийте чайну ложку молока на винну пляму і обережно потріть її вологою тканиною. Якщо ви зробите все швидко, пляма зникне легко.
- Молоко може видалити жирні плями
З жирними плямами слід також боротися негайно. Змочіть у молоці чисту зубну щітку, а потім акуратно потріть проблемну пляму. Залиште на 15 хвилин, потім покладіть річ у пральну машину і випрати її, як завжди.
- Молоко може бути ефективним проти плям від кави
Змішайте столову ложку води з чайною ложкою молока в невеликій мисці або чашці, а потім занурте у розчин ватний тампон. Потім використовуйте його для очищення проблемної ділянки до зникнення плями.
- Молоко може очистити плями від трави
Використовуйте ватний тампон, змочений у чайній ложці молока, і обережно потріть проблемну ділянку. Якщо це не допомагає, налийте таку ж кількість молока прямо на пляму і залиште на 10-15 хвилин, перш ніж відправити одяг у пральну машину.
- Молоко допоможе позбутися плям від кетчупу
Вилийте столову ложку молока на пляму, а потім обережно протріть його ватним тампоном. Якщо цього недостатньо, залиште молоко на плямі на 10 або більше хвилин, а потім помістіть річ у пральну машину.
- Молоко може видалити плями крові
Щоб очистити пляму крові на одязі, процес такий самий, як і попередній. Протріть пляму ватним тампоном, просоченим молоком до зникнення забруднення.
Раніше "Телеграф" писав, навіщо потрібно вивертати речі перед тим, як покласти їх у пральну машинку. За незнанням одного правила стоїть великий ризик назавжди зіпсувати улюблену річ.