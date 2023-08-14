Додайте лише одну чайну ложку молока під час прання, і отримайте приголомшливий результат: у чому користь напою

Молоко — це ефективний, економічний та екологічний засіб для прання

Щоб повернути вашому одягу блиск без використання прального порошку, існує багато способів. Не всі знають, але до "чарівних" інгредієнтів входить і молоко. Виявляється, властивості цього напою можуть "вилікувати" кілька типів плям на вашому текстилі.

Молоко — це незвичайний інгредієнт, який має відмінний очисний ефект, що заслуговує на те, щоб напій використовували частіше, пише santeplus. Розповідаємо, як використовувати цей натуральний інгредієнт і які типи плям він може ефективно впливати.

Чим корисне молоко під час прання

Молоко може ввібрати чорнильні плями

Молоко дуже ефективно видаляє чорнильні плями. Щоб використати його для цієї мети, змочіть ватний диск у чайній ложці напою та обережно потріть ним пляму. Продовжуйте робити це, доки воно не зникне.

Молоко може видалити плями від вина

Якщо ви щойно пролили келих вина на сорочку, важливо відреагувати якнайшвидше. Налийте чайну ложку молока на винну пляму і обережно потріть її вологою тканиною. Якщо ви зробите все швидко, пляма зникне легко.

Молоко може видалити жирні плями

З жирними плямами слід також боротися негайно. Змочіть у молоці чисту зубну щітку, а потім акуратно потріть проблемну пляму. Залиште на 15 хвилин, потім покладіть річ у пральну машину і випрати її, як завжди.

Молоко може бути ефективним проти плям від кави

Змішайте столову ложку води з чайною ложкою молока в невеликій мисці або чашці, а потім занурте у розчин ватний тампон. Потім використовуйте його для очищення проблемної ділянки до зникнення плями.

Молоко може очистити плями від трави

Використовуйте ватний тампон, змочений у чайній ложці молока, і обережно потріть проблемну ділянку. Якщо це не допомагає, налийте таку ж кількість молока прямо на пляму і залиште на 10-15 хвилин, перш ніж відправити одяг у пральну машину.

Молоко допоможе позбутися плям від кетчупу

Вилийте столову ложку молока на пляму, а потім обережно протріть його ватним тампоном. Якщо цього недостатньо, залиште молоко на плямі на 10 або більше хвилин, а потім помістіть річ у пральну машину.

Молоко може видалити плями крові

Щоб очистити пляму крові на одязі, процес такий самий, як і попередній. Протріть пляму ватним тампоном, просоченим молоком до зникнення забруднення.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо потрібно вивертати речі перед тим, як покласти їх у пральну машинку. За незнанням одного правила стоїть великий ризик назавжди зіпсувати улюблену річ.