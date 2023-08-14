Як почистити посудомийну машину від накипу: 3 простих кроки і заблищить, як нова

Натуральні миючі речовини, що містяться в соді та оцті, забезпечують бездоганний результат

Для правильного технічного обслуговування посудомийної машини рекомендується проводити щомісячне планове чищення натуральними продуктами — харчовою содою та білим оцтом. Тоді ретельне очищення агресивними хімічними засобами потрібно не частіше, ніж 1-2 рази на рік.

Портал santeplus розповідає, як почистити посудомийку від накипу. Регулярно використовуючи цей спосіб, ви продовжите термін експлуатації приладу та назавжди забудете про питання, чим почистити посудомийку.

Як почистити посудомийну машину — три простих кроки

Очистіть посудомийну машину всередині

Для цього зніміть решітку та очистіть зливний фільтр, розташований у нижній частині приладу. Видаліть всі сліди бруду та залишки їжі, які блокують отвір. Далі за допомогою щітки з м’якою щетиною, на яку потрібно налити 2 столові ложки білого оцту, видаліть все, що в ній застрягло.

Запустіть цикл миття з білим оцтом

Налийте чашку білого оцту в скляну або пластикову ємність, потім поставте її на верхню полицю посудомийної машини. Увімкніть звичайний цикл, запустивши машину порожньою, без посуду. Також рекомендується пропустити цикл сушіння, щоб заощадити електроенергію.

Очистіть посудомийну машину всередині харчовою содою

Після завершення циклу миття висипте чашку харчової соди всередині, на дно посудомийної машини. Потім запустіть цикл полоскання гарячою водою. Пропустіть цикл сушіння, почекайте трохи та відкрийте дверцята машинки, щоб висушити на повітрі. Білий оцет усуне жир і харчові залишки, тоді як сода усуне неприємні запахи.

Раніше ми розповідали, чому не можна відкривати посудомийку одразу після закінчення програми. Насправді краще почекати ще трохи, щоби не допустити неприємних наслідків.