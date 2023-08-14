Ці два інгредієнти очистять ваш унітаз краще, ніж відбілювач: економічний та екологічний лайфхак

Цим засобом користувалися ще наші бабусі

Очевидно, прибирання туалетів не є улюбленим заняттям жодної домогосподарки. Тому, щоб полегшити це завдання, ми ділимося дуже ефективним засобом, заснованим на двох потужних інгредієнтах, які очистять ваш туалет краще ніж відбілювач.

Як зазначає портал santeplus, більшість людей переоцінюють відбілювач, як мийний засіб: вони очікують, що він легко видалить весь бруд у туалеті, ідеально відбілить поверхню і додасть приємного блиску. Ось тільки реальність виявляється зовсім іншою, адже відбілювач лише маскує присутній бруд, знебарвлюючи його.

Якщо ви шукали ефективний засіб, здатний дати бажаний результат, ви потрапили на адресу! Розповідаємо про натуральний очищувач, що складається всього з 2 інгредієнтів, які ідеально впораються із завданням, як повернути блиск та чистоту вашому унітазу. І все, що потрібно, щоб приготувати цей розчин, це оцет і харчова сода.

Ці два продукти володіють приголомшливими засобами для виведення плям, відбілювальними і дезодорувальними властивостями. Такий засіб чудово підходить для очищення ваших туалетів, а також раковин, ванн та плитки.

Що потрібно зробити:

Спочатку посипте унітаз харчовою содою, а через 15 хвилин влийте оцет. Це спричинить хімічну реакцію, яка зруйнує стійкі відкладення вапняного нальоту.

Потім залиште засіб діяти ще на п’ятнадцять хвилин, потім потріть ділянку спеціальною щіткою і кілька разів спустіть воду.

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