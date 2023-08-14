Як зберігати диню влітку: залишиться свіжою та ароматною

Термін зберігання баштанних культур у розрізаному вигляді не дуже великий, але його можна продовжити

Крім того, що диня просто смачна, вона містить мало калорій та багато поживних речовин. Але після того, як ви розрізали диню, вона зберігається дуже недовго — на превеликий жаль любителів цього солодкого та ароматного плоду.

Термін зберігання баштанних культур у розрізаному вигляді не дуже великий. Деякими нюансами, які допоможуть зберегти свіжість та аромат дині на триваліший час, поділився портал today.ua.

Як зберігати диню в холодильнику

Щоб зберегти диню в холодильнику, вам знадобиться одна з таких речей:

пластиковий або скляний контейнер із кришкою;

харчова плівка;

пакети для заморожування.

Шматочки розрізаної дині помістіть у пластиковий або скляний контейнер. Щільно закрийте кришкою та поставте в холодильник. Якщо кришки немає, затягніть краї харчової плівкою. Основний момент тут — не допустити проникнення повітря, щоб плід не вбирав інші запахи з холодильника.

Розрізані баштанні лежать при кімнатній температурі до 5-6 годин, після чого втрачають апетитний вигляд. Тоді як у герметично упакованій ємності у холодильнику вони можуть зберігати свіжість до 2 днів.

Деякі господині заморожують диню. Для цього розкладіть шматочки в пакети для заморожування в один шар, вичавте з них повітря і помістіть в морозилку.

Як зберігати диню цілком

Диню, яку ще не розрізали, зберігайте в прохолодному і темному місці, що добре провітрюється. Якщо плід ще недозрілий, можете помістити його на сонце на кілька днів. Але не перетримуйте — у випадку, коли на дині з’являються м’які місця або вм’ятини, вона стає переспілою. Про стиглість плода сигналізує глухий звук, якщо по дині постукати кісточками пальців.

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