Швидко і просто, і без натирань: як перетворити в'єтнамки на зручне взуття

Усього кілька простих порад допоможуть позбутися дискомфорту від цього виду взуття

Влітку при виборі взуття багато хто віддає перевагу в’єтнамкам. Однак один важливий нюанс нерідко все псує і буквально змушує йти перевзутися — вони надто натирають ноги. Але в даному випадку є перевірені засоби, які допоможуть забути про цю проблему.

"Телеграф" розповість, як зробити так, щоб в’єтнамки було носити зручно та комфортно.

Цей вид взуття може сильно натирати між пальцями, особливо якщо довго в них ходити. Щоб це більше не викликало дискомфорт, потрібно лише обтягнути гумові ремінці смужками тканини. Для цього способу необхідно взяти м’яку тканину, клейовий пістолет та ножиці.

Можна використовувати силіконові вставки та пластирі для взуття, щоб знизити тиск на ногу. Це допоможе пом’якшити удар при ходьбі і, таким чином, запобігатиме натирання.

Також, щоб уникнути появи мозолів між пальцями, рекомендується не одягати в’єтнамки, якщо вони мокрі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна розтягнути різні види взуття, включаючи шкіряне та замшеве і навіть лаковані туфлі.