Про пил вдома забудете надовго: проверніть цей трюк з олією

Рецепт ефективного засобу від пилу

Боротьба з пилом стомлює і займає багато часу, який можна провести за більш приємним заняттям. Тому господині йдуть на хитрощі, які допомагають значно полегшити хатні справи.

Є простий спосіб навести лад удома і не влаштовувати щоденні ритуали боротьби з пилом. Допоможе в цьому настоянка з доступних інгредієнтів — лимона та олії.

Як приготувати засіб від пилу

Рецепт засобу проти пилу дивовижний своєю простотою. Один лимон необхідно розрізати на частини разом зі шкіркою. У ємність до лимона потрібно додати 7 столових ложок олії та розмішати інгредієнти. Потім суміш потрібно накрити кришкою та поставити в холодильник настоюватися. Через тиждень засіб буде готовий.

Лимонно-масляний розчин необхідно буде процідити та додати до нього 200 мл води.

Застосовувати отриманий розчин дуже легко. Достатньо змочити ганчірку для прибирання пилу в цій суміші та пройтися поверхнями. Завдяки цьому нехитрому засобу ви надовго забудете про наявність пилу в будинку.

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