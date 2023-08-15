Наліт зійде за 30 хвилин: у якому засобі замочити душову лійку
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Не забувайте періодично очищати лійку, щоб вода була чистою.
Згодом на душовій лійці з’являються відкладення білого кольору: це скупчується вапняний наліт. Якщо не очищати насадку, вода буде забрудненою, а натиск слабким.
Щоб очистити душову лійку, скористайтеся підручним засобом. Про дієвий лайфхак розповідає видання Express.
Впоратися з вапняним нальотом на насадці можна без дорогих мийних засобів. Все, що вам знадобиться для прибирання, знайдеться в будинку. Ключовий компонент – оцет, який часто використовують у побутових цілях.
Як очистити душову лійку від вапняного нальоту:
- Помістіть насадку в ємність або великий пластиковий контейнер.
- Залийте оцтом.
- Залишіть оцет вбиратися приблизно на 30 хвилин, ще краще — на годину. Якщо насадка для душу зроблена з латуні, не залишайте в розчині довше 30 хвилин, щоб не пошкодити.
- Дістаньте лійку з оцту та промийте водою.
- За допомогою щітки (підійде навіть стара зубна) протріть поверхню, забираючи вапняний наліт.
- Відполіруйте насадку для душу чистою сухою тканиною з мікрофібри.
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