Наліт зійде за 30 хвилин: у якому засобі замочити душову лійку

Не забувайте періодично очищати лійку, щоб вода була чистою.

Згодом на душовій лійці з’являються відкладення білого кольору: це скупчується вапняний наліт. Якщо не очищати насадку, вода буде забрудненою, а натиск слабким.

Щоб очистити душову лійку, скористайтеся підручним засобом. Про дієвий лайфхак розповідає видання Express.

Впоратися з вапняним нальотом на насадці можна без дорогих мийних засобів. Все, що вам знадобиться для прибирання, знайдеться в будинку. Ключовий компонент – оцет, який часто використовують у побутових цілях.

Як очистити душову лійку від вапняного нальоту:

Помістіть насадку в ємність або великий пластиковий контейнер. Залийте оцтом. Залишіть оцет вбиратися приблизно на 30 хвилин, ще краще — на годину. Якщо насадка для душу зроблена з латуні, не залишайте в розчині довше 30 хвилин, щоб не пошкодити. Дістаньте лійку з оцту та промийте водою. За допомогою щітки (підійде навіть стара зубна) протріть поверхню, забираючи вапняний наліт. Відполіруйте насадку для душу чистою сухою тканиною з мікрофібри.

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