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Наліт зійде за 30 хвилин: у якому засобі замочити душову лійку

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Насадка для душу сяятиме
Насадка для душу сяятиме. Фото Freepik

Не забувайте періодично очищати лійку, щоб вода була чистою.

Згодом на душовій лійці з’являються відкладення білого кольору: це скупчується вапняний наліт. Якщо не очищати насадку, вода буде забрудненою, а натиск слабким.

Щоб очистити душову лійку, скористайтеся підручним засобом. Про дієвий лайфхак розповідає видання Express.

Впоратися з вапняним нальотом на насадці можна без дорогих мийних засобів. Все, що вам знадобиться для прибирання, знайдеться в будинку. Ключовий компонент – оцет, який часто використовують у побутових цілях.

Як очистити душову лійку від вапняного нальоту:

  1. Помістіть насадку в ємність або великий пластиковий контейнер.
  2. Залийте оцтом.
  3. Залишіть оцет вбиратися приблизно на 30 хвилин, ще краще — на годину. Якщо насадка для душу зроблена з латуні, не залишайте в розчині довше 30 хвилин, щоб не пошкодити.
  4. Дістаньте лійку з оцту та промийте водою.
  5. За допомогою щітки (підійде навіть стара зубна) протріть поверхню, забираючи вапняний наліт.
  6. Відполіруйте насадку для душу чистою сухою тканиною з мікрофібри.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший ефективний лайфхак для ванної кімнати. Прибрати цвіль із силіконового герметика можна за допомогою одного трюку.

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#Душ #Лайфхак