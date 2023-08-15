Цвіль зникне з одягу як за помахом чарівної палички: просто використовуйте ці засоби

Видалення цвілі з одягу вимагає швидких дій та ефективних методів

Цвіль може з’явитися в будь-якому будинку. Вона вражає не лише тверді поверхні, а й одяг. Причин появи плісняви на тканині є кілька. Це і зберігання в закритих, темних та непровітрюваних місцях, і залишення речей в пральній машині після прання.

Якщо одяг видає неприємний запах і на ньому з’явилися характерні чорні або зелені плями, значить час позбавлятися плісняви.

Як вивести плісняву з одягу

Дійте швидко. Чим довше пліснява залишатиметься на тканині, тим складніше буде повністю її позбутися.

Вам знадобляться гумові рукавички та маска, щоб захистити шкіру та дихальні шляхи, білий оцет, харчова сода або перекис водню, м’який миючий засіб, гаряча вода та м’яка кисть чи щітка.

Білий оцет є природним дезінфікуючим засобом та відмінним засобом проти плісняви. Наповніть ємність гарячою водою і додайте чашку білого оцту. Замочіть уражений пліснявою одяг у цьому розчині не менше ніж на годину. Потім виперіть речі з м’яким засобом у гарячій воді.

Якщо пліснява залишила стійкий запах на одязі, посипте пляму харчовою содою перед пранням. Цей засіб поглине неприємні запахи.

Перекис водню також є добрим засобом від плісняви на тканині. Змішайте рівні частини перекису водню та води. Нанесіть суміш на пляму від плісняви та залиште на 10-15 хвилин, а потім пройдіться м’якою щіткою.

Після обробки плям стирайте речі як завжди.

Випраний одяг найкраще сушити на сонці. Пряме сонячне світло допомагає вбити будь-які спори цвілі, що залишилися, і видалити неприємні запахи.

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