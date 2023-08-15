Що додають у сіль, щоб вона не злежувалася: хитрий лайфхак досвідчених господарок

Цей трюк не дасть солі перетворитися на камінь

Часто під час приготування їжі ми стикаємося з тим, що сіль перетворилася на камінь та нормально посолити свій сніданок стало неможливо без додаткових зусиль. Щоб запобігти цій проблемі, є один простий спосіб використання крупи, яка знайдеться на будь-якій кухні.

Як зазначає Ukr.Media, грудки в солі з’являються, якщо в приміщенні підвищена вологість. А в кухні без цього ніяк не обійтися, адже вода випаровується під впливом високої температури під час приготування їжі.

Що робити, щоб сіль не сиріла — простий трюк

Одні продукти поглинають вологу краще за інші. До одного з найгігроскопічніших інгредієнтів відноситься звичайний рис.

Просто покладіть кілька крупинок сирого рису в сільничку, щоб він увібрав надлишки вологи. Потім можна прибрати зволожілий рис і додати сухий, щоб запобігти подальшому скам’яненню солі. Рисові зернятка повинні бути більшими за отвори в сільничці, тому висипатися разом із сіллю він не буде.

Також дуже важливо тримати сіль у правильному місці. Не зберігайте сільничку поблизу раковини або плити, щоб вона не набирала зайву вологу. Краще поставити сіль в іншому кінці кухні, в сухому місці, що провітрюється.

Сіль злежалася — що робити, щоб повернути розсипчастість

Якщо цей продукт вже перетворився на камінь, для подальшого використання його доведеться роздробити. Покладіть сіль у полотняний мішечок або маленьку наволочку і розімніть руками. Якщо "камінь" особливо міцний, скористайтеся кухонним або звичайним невеликим молотком. Також сіль можна помістити на кілька хвилин у розігріту до 100 градусів духовку, доки вона не стане потрібною консистенцією. Перед використанням дайте солі охолонути.

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