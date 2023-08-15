Взуття буде як нове: хитрощі, які повернуть білизну улюбленим кросівкам

Біле взуття дуже "чутливе", тому чистити його необхідно щодня.

Багато модниць і модників вважають за краще носити біле взуття, адже воно легко адаптується до всіх стилів, від спортивного до повсякденного і навіть елегантного. Однак таке взуття має тенденцію дуже швидко бруднитися, що не може не засмучувати.

Хороша новина – проблема легко вирішується, пише портал santeplus. За допомогою натуральних інгредієнтів, іноді навіть несподіваних, ви отримаєте швидкий та ефективний результат, навіть перевершує ваші очікування!

Як відбілити брудне взуття

Зубна паста

Зубна паста чудове рішення для чищення підошви білого взуття. Просто нанесіть краплю зубної пасти (бажано повністю білої) на стару зубну щітку та добре почистьте підошви та краї взуття. Ретельно протріть брудні ділянки, які пожовтіли.

Харчова сода

Відмінне рішення для тканинного взуття. Змішайте 2-3 чайні ложки харчової соди зі 100 мл теплої води. Змоченою в цьому розчині ганчіркою добре протріть взуття. Наприкінці можна промити тканиною, змоченою у чистій воді.

Дитячий шампунь

Це одне із універсальних рішень для стійких плям. Просто змочіть ганчірку у склянці води, в яку ви додали 2-3 краплі шампуню, та очистьте своє взуття.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відреставрувати взуття своїми руками. Ви з легкістю повернете гарний вигляд улюбленим туфлям.