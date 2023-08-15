Як легко видалити наклейку, не залишаючи слідів: прості та швидкі прийоми

Ви зможете розчинити клей і легко відокремити наклейку або етикетку

Будь то дерев’яна, скляна або пластикова пляшка, відклеїти наклейку або етикетку, що самоклеїться, — непросте завдання. Клей може бути стійким і важко видалити, особливо якщо він присутній на об’єкті протягом тривалого часу. На щастя, є кілька прийомів, які допоможуть розв'язати цю проблему.

Ділимося з вами простими та швидкими прийомами, які дозволяють подолати цю незручність, не ушкоджуючи опору і не залишаючи липких та непривабливих слідів. Завдяки цим порадам ви легко знімете будь-яку наклейку або етикетку, не пошкодивши об’єкт, пише santeplus.

Як легко видалити наклейку, не залишаючи слідів

Фен

Щоб легко видалити наклейку, можна використовувати фен. Тепло від фена ефективно розчиняє клей наклейки та легко видаляє його. Для цього увімкніть пристрій та наведіть його на наклейку або етикетку протягом однієї хвилини. Під впливом тепла клей повинен розплавитись, і все, що вам потрібно зробити, це зняти наклейку пальцями.

Оливкова олія

Використання жирної речовини допоможе вам легко зняти наклейку. Просто змастіть його оливковою олією і залиште на кілька хвилин, щоб олія проникла всередину. Потім видаліть наклейку, протерши її абразивною стороною губки.

Лимон

Для видалення наклейки, етикетки або залишків клею використовуйте половинку лимона. Потріть ділянку цитрусом, дайте постояти 10 хвилин, потім очистьте предмет або поверхню губкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як за пару секунд знайти край скотчу навіть у тому випадку, якщо його неможливо намацати.

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