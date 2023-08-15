Як швидко випрати білі шкарпетки: три простих і дешевих способи

Є кілька перевірених способів, на які не потрібно багато часу і тим більше витрат

Білі шкарпетки у багатьох є невід’ємною частиною гардероба. Однак, як правило, вони брудняться вже після першого використання, а відіпрати їх — справа не з легких.

"Телеграф" розповідає, як повернути цій речі первісний вигляд, при цьому не докладаючи особливих зусиль.

Є кілька перевірених способів, на які не потрібно багато часу і тим більше витрат. Для початку варто відзначити, що білі шкарпетки рекомендують прати у прохолодній або теплій воді, щоб її температура не перевищувала 40 градусів. Якщо ж робити навпаки, плями будуть помітнішими.

Лимонна кислота

Цей засіб є хорошим помічником для позбавлення від плям або навіть засохлого бруду. Для того, щоб випрати білі шкарпетки, необхідно буде розвести в мисці 1-2 столові ложки кислоти зі звичайною водою. Далі в отриманий розчин потрібно покласти шкарпетки й залишити на годину чи дві. Потім їх слід прополоскати у чистій воді.

Також лимонну кислоту можна змішати із пральним порошком 1:2. Такий спосіб допоможе, якщо необхідно точково видалити плями зі шкарпеток. Слід намочити шкарпетки та локально нанести розчин. Потім залишити його на годину і після промити річ у чистій воді.

Сода

Ще один не менш дієвий спосіб, який рятує господарок — це сода. У цьому випадку необхідно розмішати одну чайну ложку соди в склянці води і залити отриманий розчин у відсік для ополіскувача в машинці. Після прання від плям не залишиться сліду.

Господарське мило

Цей спосіб є одним із найпростіших і найшвидших. Шкарпетки необхідно намочити і плями натерти милом, після чого залишити на 15-20 хвилин. Потім потрібно буде ще раз додатково потерти плями руками та сполоснути річ у чистій воді. Господарське мило допомагає позбутися більшості плям на білих шкарпетках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навіщо при пранні змішувати дріжджі та пральний порошок і якого ефекту від цього народного способу чекати.