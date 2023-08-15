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Відключайте ці прилади на ніч, і ваші рахунки за електроенергію стануть меншими: топ-3 пристрої

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Рахунки за світло будуть набагато меншими Новина оновлена 15 серпня 2023, 18:01
Рахунки за світло будуть набагато меншими. Фото santeplusmag.com

Цю техніку краще відключати, коли нею не користуєтеся.

Щоб зменшити витрати електроенергії і заощадити свої гроші, деякі жести, які здаються незначними, можуть мати вирішальне значення. Сьогодні розповідаємо про три пристрої, які можна відключити на ніч, щоб зменшити цифри у рахунках за світло.

Якщо ви хочете заощадити на електроенергії, ось три прилади у вашому будинку, які має сенс відключати на ніч, пише santeplus. Ця техніка збільшує рахунок за електроенергію, навіть якщо ви не використовуєте її постійно.

Які електроприлади слід вимикати на ніч

  • ТБ

Навіть коли телевізор не використовується, він продовжує споживати електроенергію. Тому розумніше відключити його, особливо якщо ви їдете з дому на кілька днів або навіть коли лягаєте спати вночі. Хоча ваш телевізор знаходиться в режимі очікування, він є одним із пристроїв, які споживають найбільше електроенергії — близько 77 кВтг на рік.

  • Комп’ютер

Якщо ви думаєте, що переведення нашого настільного комп’ютера в режим сну заощадить енергію, ви помиляєтеся. Справді, комп’ютер продовжує споживати електроенергію, що він залишається від мережі, близько 38 кВт/год. Тому розумніше відключити його, якщо ви не збираєтеся його використовувати.

  • Сушарка для білизни

Ще один прилад, який найкраще відключити від мережі — це не що інше, як сушарка для білизни. Вона також споживає енергію, коли перебуває в режимі очікування, і щонайменше, що можна сказати, це те, що цей побутовий прилад є особливо енергомістким. Він споживатиме близько 103 кВтг/рік.

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Теги:
#Техніка #Електрика #Економія