Відключайте ці прилади на ніч, і ваші рахунки за електроенергію стануть меншими: топ-3 пристрої

Цю техніку краще відключати, коли нею не користуєтеся.

Щоб зменшити витрати електроенергії і заощадити свої гроші, деякі жести, які здаються незначними, можуть мати вирішальне значення. Сьогодні розповідаємо про три пристрої, які можна відключити на ніч, щоб зменшити цифри у рахунках за світло.

Якщо ви хочете заощадити на електроенергії, ось три прилади у вашому будинку, які має сенс відключати на ніч, пише santeplus. Ця техніка збільшує рахунок за електроенергію, навіть якщо ви не використовуєте її постійно.

Які електроприлади слід вимикати на ніч

ТБ

Навіть коли телевізор не використовується, він продовжує споживати електроенергію. Тому розумніше відключити його, особливо якщо ви їдете з дому на кілька днів або навіть коли лягаєте спати вночі. Хоча ваш телевізор знаходиться в режимі очікування, він є одним із пристроїв, які споживають найбільше електроенергії — близько 77 кВтг на рік.

Комп’ютер

Якщо ви думаєте, що переведення нашого настільного комп’ютера в режим сну заощадить енергію, ви помиляєтеся. Справді, комп’ютер продовжує споживати електроенергію, що він залишається від мережі, близько 38 кВт/год. Тому розумніше відключити його, якщо ви не збираєтеся його використовувати.

Сушарка для білизни

Ще один прилад, який найкраще відключити від мережі — це не що інше, як сушарка для білизни. Вона також споживає енергію, коли перебуває в режимі очікування, і щонайменше, що можна сказати, це те, що цей побутовий прилад є особливо енергомістким. Він споживатиме близько 103 кВтг/рік.

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