Відключайте ці прилади на ніч, і ваші рахунки за електроенергію стануть меншими: топ-3 пристрої
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Цю техніку краще відключати, коли нею не користуєтеся.
Щоб зменшити витрати електроенергії і заощадити свої гроші, деякі жести, які здаються незначними, можуть мати вирішальне значення. Сьогодні розповідаємо про три пристрої, які можна відключити на ніч, щоб зменшити цифри у рахунках за світло.
Якщо ви хочете заощадити на електроенергії, ось три прилади у вашому будинку, які має сенс відключати на ніч, пише santeplus. Ця техніка збільшує рахунок за електроенергію, навіть якщо ви не використовуєте її постійно.
Які електроприлади слід вимикати на ніч
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Навіть коли телевізор не використовується, він продовжує споживати електроенергію. Тому розумніше відключити його, особливо якщо ви їдете з дому на кілька днів або навіть коли лягаєте спати вночі. Хоча ваш телевізор знаходиться в режимі очікування, він є одним із пристроїв, які споживають найбільше електроенергії — близько 77 кВтг на рік.
- Комп’ютер
Якщо ви думаєте, що переведення нашого настільного комп’ютера в режим сну заощадить енергію, ви помиляєтеся. Справді, комп’ютер продовжує споживати електроенергію, що він залишається від мережі, близько 38 кВт/год. Тому розумніше відключити його, якщо ви не збираєтеся його використовувати.
- Сушарка для білизни
Ще один прилад, який найкраще відключити від мережі — це не що інше, як сушарка для білизни. Вона також споживає енергію, коли перебуває в режимі очікування, і щонайменше, що можна сказати, це те, що цей побутовий прилад є особливо енергомістким. Він споживатиме близько 103 кВтг/рік.
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