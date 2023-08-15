Спатимете як немовля: прості способи позбутися комарів на ніч
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Позбутися надокучливих та кусачих комах можна без хімії
Комарі дошкуляють не лише своїми укусами, а й постійним нічним писком. Існує безліч різних ефективних засобів для боротьби з цими комахами. Одні з найпопулярніших – фумігатори. Але вони мають властивість швидко закінчуватись і не підходять для тих, хто любить використовувати натуральні засоби.
Існують більш економічні та безпечні методи та засоби для боротьби з комарами. Їх використання гарантує порятунок від настирливих комах та спокійний нічний сон.
Ось кілька простих способів позбавитися комарів без хімії, якими поділився ресурс Informacion.
- Олія цитронели. Цитронела – це натуральний засіб від комарів. Можна використовувати свічки з цитронелою або розпорошувати ефірну олію цітронели у своїй кімнаті перед сном.
- Лавандова олія не тільки приємно пахне, а й може діяти як природний репелент від комарів. Нанесіть кілька крапель олії лаванди на шкіру перед сном або розпорошіть олію у своїй кімнаті.
- Вентилятор. Попри наявність крил комарі не дуже добре літаю. Тому вентилятор може бути ефективним способом відлякати їх. Увімкніть вентилятор у спальні перед сном та направте його на ліжко. Потік повітря здуватиме комах.
- Балдахін. Повісьте навколо ліжка тюль, щоб створити фізичний бар’єр, який не дасть комарам вас вкусити.
- Часник має сильний запах, який може злякати комарів. Можна з’їсти часник перед сном або покласти зубчик на тумбі біля ліжка.
Раніше "Телеграф" ділився способами, як легко заснути навіть у найсильнішу спеку.