Спатимете як немовля: прості способи позбутися комарів на ніч

Позбутися надокучливих та кусачих комах можна без хімії

Комарі дошкуляють не лише своїми укусами, а й постійним нічним писком. Існує безліч різних ефективних засобів для боротьби з цими комахами. Одні з найпопулярніших – фумігатори. Але вони мають властивість швидко закінчуватись і не підходять для тих, хто любить використовувати натуральні засоби.

Існують більш економічні та безпечні методи та засоби для боротьби з комарами. Їх використання гарантує порятунок від настирливих комах та спокійний нічний сон.

Ось кілька простих способів позбавитися комарів без хімії, якими поділився ресурс Informacion.

Олія цитронели. Цитронела – це натуральний засіб від комарів. Можна використовувати свічки з цитронелою або розпорошувати ефірну олію цітронели у своїй кімнаті перед сном.

Цитронела – це натуральний засіб від комарів. Можна використовувати свічки з цитронелою або розпорошувати ефірну олію цітронели у своїй кімнаті перед сном. Лавандова олія не тільки приємно пахне, а й може діяти як природний репелент від комарів. Нанесіть кілька крапель олії лаванди на шкіру перед сном або розпорошіть олію у своїй кімнаті.

не тільки приємно пахне, а й може діяти як природний репелент від комарів. Нанесіть кілька крапель олії лаванди на шкіру перед сном або розпорошіть олію у своїй кімнаті. Вентилятор. Попри наявність крил комарі не дуже добре літаю. Тому вентилятор може бути ефективним способом відлякати їх. Увімкніть вентилятор у спальні перед сном та направте його на ліжко. Потік повітря здуватиме комах.

Попри наявність крил комарі не дуже добре літаю. Тому вентилятор може бути ефективним способом відлякати їх. Увімкніть вентилятор у спальні перед сном та направте його на ліжко. Потік повітря здуватиме комах. Балдахін . Повісьте навколо ліжка тюль, щоб створити фізичний бар’єр, який не дасть комарам вас вкусити.

. Повісьте навколо ліжка тюль, щоб створити фізичний бар’єр, який не дасть комарам вас вкусити. Часник має сильний запах, який може злякати комарів. Можна з’їсти часник перед сном або покласти зубчик на тумбі біля ліжка.

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