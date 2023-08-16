Як почистити щітку для волосся швидко і легко: 3 простих кроки

Як правильно чистити та дезінфікувати свої щітки та гребінці

У повсякденному житті важливо приділяти увагу догляду за предметами, якими ми користуємося щодня, і гребінець не є винятком. Вони можуть накопичувати жир, бруд, що негативно позначається на здоров’ї вашого волосся та якості догляду за ним.

Портал informacion зазначає, що гребінці та щітки для волосся потрібно регулярно чистити й дезінфікувати, щоб волосся було здоровим і красивим. У цій статті подано покрокову інструкцію, як це зробити.

Як почистити щітку для волосся в домашніх умовах

Крок 1. Видаліть волосся.

Перше, що ви повинні зробити, це видалити все волосся, що потрапило в щітку. Ви можете використовувати довгі тонкі предмети — ручки, пензлики для макіяжу або навіть кінчик іншого гребінця, щоб видалити пасма, що залишилися на щітці.

Крок 2. Як вимити щітку для волосся.

Наповніть миску теплою водою і додайте трохи мила або шампуню, щоб утворилася піна. Занурте щітку у воду і дайте їй постояти 3-4 хвилини. Якщо необхідно, обережно потріть між щетиною чистою зубною щіткою, щоб видалити залишки бруду.

Крок 3: Як помити гребінець для волосся та висушити.

Після того, як гребінець відмок та бруд видалений, промийте його під теплою водою, щоб видалити мильну піну. Струсіть його над раковиною, щоб видалити зайву воду. Потім просушіть чистою сухою тканиною.

Як почистити дерев’яний гребінець — менше води

Якщо у вас дерев’яна щітка або гребінець, є деякі додаткові вказівки щодо правильного очищення:

Використовуйте якнайменше води, щоб запобігти розбуханню або гниттю щітки.

Швидко вимийте і висушіть — видаливши все волосся, протріть гребінець вологою щіткою, потім сухою ганчіркою.

Не залишайте дерев’яні гребінці лежати у воді.

Також пам’ятайте, що окрім очищення, важлива регулярна дезінфекція для усунення будь-яких бактерій чи залишків.

Як продезінфікувати гребінець — нашатир чи оцет

Одним із найпоширеніших методів дезінфекції кистей є нашатирний спирт. Приготуйте розчин із 1/4 склянки спирту та 1 склянки чистої води. Ця суміш безпечна для вашого гребінця, але вам краще одягнути гумові рукавички. Змочіть щітку в розчині, промийте теплою водою і дайте їй повністю висохнути.

Дезінфекція водою та оцтом: у цьому випадку змішайте 1/2 склянки білого оцту з 1/2 склянки теплої води та замочіть щітку не більше ніж на 30 хвилин, щоб запобігти можливому пошкодженню щетини або ручок.

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