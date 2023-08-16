Пляма від шоколаду зникне на очах: ефективні хитрощі, як врятувати свій одяг

Від шоколадної плями можна позбутися навіть якщо вона засохла

Якщо ви забруднили одяг шоколадом, вам нема про що турбуватися, адже все це вирішується. Головне діяти якнайшвидше, щоб плями не засохли, інакше тоді видалити його буде складніше. Однак, у нас під рукою завжди є продукти, які можуть позбутися плям від їжі на нашому одязі, будь вони свіжі або навіть покриті кіркою.

Ділимося з вами деякими ефективними хитрощами з очищення одягу від харчових плям. Як зазначає портал santeplus, вам знадобляться прості та звичайні продукти.

Як вивести плями від шоколаду з одягу

Мильна вода

Якщо пляма ще свіжіша, зберіть надлишки ложкою. Додайте кілька крапель рідкого мийного засобу в миску з холодною водою. Змочіть ганчірку з мікрофібри у цій мильній воді та протріть пляму. Після прополощіть одяг в холодній воді і випрати в машині.

Молоко

Налийте кілька крапель холодного молока на пляму та обережно потріть тканину. Дайте молоку подіяти приблизно 10 хвилин і виперіть одяг у машині.

Оцет

Оцет ефективний при видаленні сухих шоколадних плям. Для цього спочатку зіскребіть зайвий шоколад, потім змочіть губку в оцті та потріть пляму. Прополощіть одяг у холодній воді та виперіть в машинці.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо потрібно вивертати речі перед тим, як покласти їх у пральну машинку. За незнанням одного правила стоїть великий ризик назавжди зіпсувати улюблену річ.